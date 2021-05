Chelsea, pronti oltre 100 milioni per un attaccante

Il Chelsea mette nel mirino Kane: offerta a tripla cifra

Il Tottenham si trova a riprogrammare un nuovo ciclo dopo l’esonero di Josè Mourinho. Chi potrebbe non far parte della nuova era è Harry Kane, per un semplice motivo. L’attaccante inglese vuole iniziare a vincere trofei, cosa che non è riuscito a fare negli Spurs. Così si starebbe guardando attorno, riscuotendo ampio gradimento.