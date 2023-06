Chelsea-Real Madrid, un unico obiettivo: è nerazzurro

Alla vigilia della finale di Champions League contro il Manchester City, a non passare inosservato con 56 presenze, 28 goal, 11 assist e 4.027 è il bomber dell’Inter Lautaro Martinez . Oltre a far breccia nei cuori dei tifosi nerazzurri, il calciatore argentino è uno dei nomi più altisonanti in chiave calciomercato. Le prime due società a contenderselo, secondo quanto riportato dal Times, sarebbero il Chelsea e il Real Madrid.

TRA I DUE LITIGANTI … - L’ex Racing Club costituirebbe un tassello importante per la squadra allenata dal mister Mauricio Pochettino innanzitutto grazie alle ottime performances offerte al club meneghino, ma anche per la medesima nazionalità che lega il coach e l'attaccante. D’altro canto i Blancos considerano il prorompente venticinquenne la perfetta alternativa ad Harry Kane, qualora la trattativa col giocatore inglese non andasse a buon fine. Tuttavia dato l’apporto fondamentale di Lautaro Martinez al Biscione nell’ultima stagione, il suo addio ai milanesi non è cosi scontato.