Chelsea scatenato sul mercato: assalto a tre big della Serie A

La stagione in corso si sta rivelando piuttosto complicata per il Chelsea. I Blues, infatti, occupano la quarta posizione e devono difendere l’ultimo posto utile per l’accesso alla Champions League. Frank Lampard non si accontenta e prepara la lista della spesa. Il manager del club inglese ha già individuato le aree in cui intervenire. Sembra sempre più complicato vedere ancora Kepa con la formazione londinese nella prossima annata. Secondo quanto riportato dal Daily Mail, al suo posto potrebbe arrivare dal Milan Gianluigi Donnarumma. Il portiere italiano ha convinto Lampard, pronto a fare carte false per averlo in squadra. A centrocampo il grande sogno si chiama Miralem Pjanic: il bosniaco non sembra sicuro di continuare con la Juventus. E in attacco i Blues si preparano al duello con il Barcellona per arrivare a Lautaro Martinez dell’Inter.