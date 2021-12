Chelsea, Tuchel ha chiesto un giocatore del Barcellona

Un colpo per gennaio che i londinesi potrebbero assestare

Dopo l’eliminazione dalla fase a gironi di Champions League, al Barcellona serviranno nuovi rinforzi per la squadra del futuro possibilmente a costo zero visto il miliardo di debiti. Ma sapendo la grave situazione del sodalizio catalano sono diversi i club che puntano a portarsi a casa i pupilli blaugrana. Nelle ultime ore il tecnico del Chelsea, Thomas Tuchel, avrebbe messo gli occhi su un possibile colpo da fare a gennaio per i suoi blues, si tratta di Ousmane Dembélé, che ha il contratto in scadenza con il club blaugrana tra pochi mesi e non avrebbe intenzione di rinnovare. Al momento, Dembele sembrerebbe uno dei più in forma di questo Barcellona, ecco perché infatti Xavi Hernández ha completa fiducia in lui per l'attacco della sua squadra. Il Chelsea per portare il giocatore in Inghilterra, sarebbe disposto a mettere sul piatto 40 milioni di euro, cifra che potrebbe far cambiare idea al club di Laporta, che nonostante le difficoltà economica, non avrebbe intenzione di cedere il giocatore nella prossima finestra di mercato.