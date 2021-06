Chelsea, Tuchel rinnova fino al 2024

Il Chelsea ha prolungato il contratto di Tuchel fino al 2024

Una Champions League in bacheca come garanzia sul futuro. Tuchel ha prima stregato poi conquistato tutta Londra, portando il Chelsea sul tetto d’Europa. A suggellare un matrimonio finora splendente, il rinnovo di contratto fino il 2024: “Il Chelsea Football Club è molto felice di annunciare che, dopo il nostro trionfo in Champions League, il contratto di Thomas Tuchel è stato prolungato di due anni, come concordato quando è entrato a far parte del club.