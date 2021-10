Chiellini manda un messaggio a Raiola:”Speriamo De Ligt rimanga a lungo alla Juve”

Il difensore della Juventus loda il compagno di reparto olandese

Il capitano della Juventus, Giorgio Chiellini, ha parlato di Matthijs De Ligt in un'intervista a DAZN. Sul giovane difensore olandese, Chiellini ha rivelato: "Mi auguro possa essere il successore della BBC (Barzagli, Bonucci, Chiellini ndr.). Fosse stato italiano sarebbe stato molto più semplice trattenerlo da noi per tanti anni, ma mi auguro Mino ci faccia il piacere di lasciarlo qui a Torino ancora per un po'. Ha muscoli e gambe enormi, ma la sua vera differenza è nella testa, ha soli 22 anni ma ha una mentalità da 30enne che vuole migliorarsi sempre di più, tutti i giorni. L'ho visto da avversario e da compagno. E' davvero bravo e forte De Ligt, nessuno ha dubbi sul suo valore. Lo adoro, l'ho chiamo Thor come il supereroe, visto che ha una grande forza fisica".