Chong, che duello tra Inter e Juventus: è lui l’esterno del futuro

L’Inter insiste per Tahith Chong del Manchester United: nuovo incontro con l’entourage nella sede nerazzurra per provare ad anticipare la concorrenza. Non c’è ancora l’accordo, ma i nerazzurri avrebbero dato una svolta all’operazione per arrivare prima di Juventus e Barcellona sul gioiellino classe 1999.

Sul promettente talento dei Red Devils c’è, da tempo, una concorrenza serrata anche di Juventus e Barcellona. Nonostante i bianconeri abbiano fatto trapelare qualche smentita a proposito di Chong, le attenzione del club bianconero sono note. Si tratta dell’ennesimo duello tra nerazzurri e Vecchia Signora nel quale si sarebbe inserito anche il Barcellona. Secondo il Daily Mail, infatti, sul numero 44 del Manchester United, sono in tanti ad aver messo gli occhi. Da capire se l’Inter riuscirà a chiudere presto e avere l’ok di giocatore e società inglese.