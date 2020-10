Choupo-Moting ‘tradisce’ il Psg: dopo k.o. in finale di Champions vuole andare… al Bayern Monaco

Potrebbe andare nella squadra che lo ha recentemente battuto. Eric Maxim Choupo-Moting, attaccante attualmente svincolato, sarebbe molto vicino al Bayern Monaco. I tedeschi, a caccia di un vice Lewandowski, potrebbero puntare proprio su di lui.

Choupo-Moting: addio Psg per il Bayern Monaco



Secondo quanto riporta L’Equipe, potrebbe esserci presto un curioso trasferimento di mercato. Alla ricerca di un ultimo tassello per rinforzare il suo reparto avanzato, il Bayern Monaco sembra aver deciso di puntare con forza su Eric Maxim Choupo-Moting. L’attaccante, reduce dall’esperienza con il Psg, è attualmente svincolato e potrebbe firmare un biennale col club campione d’Europa. Esattamente lo stesso che solamente pochi mesi fa lo aveva fatto piangere sul campo… Un “tradimento” in piena regola per il classe 1989.