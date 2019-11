Ciciretti, futuro in Grecia: c’è l’AEK Atene

Oggetto del mistero in casa Napoli, Amato Ciciretti è pronto all’addio. Una sola presenza con la Primavera azzurra, poi il nulla più totale. L’ex Benevento e Parma non ha certo avuto un bel feeling con la maglia partenopea. Ecco che per lui si potrebbero aprire le porte della Grecia.

Stando a quanto riporta Sky Sport, L’AEK Atene avrebbe manifestato il proprio interesse per il calciatore. Il classe 1993 starebbe valutando l’idea di trasferirsi in Grecia già nella prossima sessione di mercato per provare la sua prima esperienza all’estero, dopo tanti anni tra Serie B, Serie C e poca Serie A. L’italiano troverebbe in Grecia tanti ex calciatori che hanno militato nel campionato nostrano come Livaja, Oikonomou e Daniele Verde.