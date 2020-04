City, assalto Bayern per Sané: lunga telefonata con Flick

Il calcio non ha ancora stabilito se si possa tornare in campo per concludere la stagione. In attesa di definire le prossime mosse, iniziano a prendere forma le prime trattative del mercato estivo. Tra i possibili protagonisti della sessione c’è anche Leroy Sané. L’attaccante tedesco del Manchester City sembra deciso a cambiare aria dopo quattro stagioni con i Citizens. Torna alla ribalta l’ipotesi di un suo trasferimento al Bayern Monaco. Infatti, secondo quanto riportato dalla Bild, il giocatore avrebbe parlato per oltre mezz’ora al telefono con il tecnico dei bavaresi Hansi Flick. Una telefonata che avrebbe convinto Sané ad accettare la corte del Bayern e a lasciare il City. I campioni di Germania si erano già fatti avanti per lui nella scorsa estate. Ora i tempi potrebbero essere maturi per finalizzare la trattativa.