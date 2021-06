City, assalto per Kane: scambio pazzesco con il Tottenham

I Citizens provano a convincere gli Spurs a cedere il loro gioiello

Nelle scorse settimane, Harry Kane ha avvertito i suoi attuali tifosi: l'attaccante inglese non ha intenzione di diventare una bandiera a vita del Tottenham. In sostanza, il giocatore starebbe valutando l'ipotesi di lasciare gli Spurs per accasarsi altrove. Ovviamente non mancano le squadre disposte a fare carte false pur di averlo in rosa. Tra queste c'è il Manchester City. E, secondo quanto riportato dal Sun, i Citizens avrebbero in mente uno scambio clamoroso per convincere il Tottenham.