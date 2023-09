City, che affare: ecco Nunes dal Wolverhampton per 62 milioni

Ore frenetiche in Inghilterra dove il mercato ha già visto l'ennesimo colpo del Chelsea. I Blues hanno prelevato Palmer dal City per quasi 50 milioni di euro, e la squadra di Guardiola non ha perso tempo, annunciando l'arrivo di Matheus Nunes dal Wolverhampton per 62 milioni di euro. Il nazionale portoghese diventa il nostro acquisto estivo dei Citizens dopo la coppia croata Mateo Kovacic e Josko Gvardiol, nonché l'ala belga Jeremy Doku.