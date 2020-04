City, nuovo assalto a Bonucci: ecco la posizione della Juventus

In attesa di comprendere quale sarà il suo futuro nelle coppe europee, il Manchester City continua a lavorare sul mercato. Il grande obiettivo del tecnico Pep Guardiola per puntellare la difesa è Leonardo Bonucci. Il centrale difensivo della Juventus fa gola ai Citizens, che sarebbero pronti a fornire un’offerta importante ai bianconeri. Tuttavia la posizione della Vecchia Signora è abbastanza chiara: il rinnovo di contratto blinda l’ex Milan e il club lo considera un punto di riferimento prezioso per la maturazione di Matthjis De Ligt e Merih Demiral. Per questo motivo, l’affare sembra davvero complicato da realizzare. Lo riporta Goal.com.