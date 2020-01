City, rivoluzione in vista: un big della Serie A per rimpiazzare Aguero e Silva

Cambiare per continuare a vincere. Questa sembra essere la filosofia del Manchester City, almeno a giudicare dalle ultime notizie riportate dai quotidiani inglesi. Infatti, secondo quanto riportato dal Sun, i Citizens avrebbero compreso di essere vicini alla fine del ciclo vincente che ha caratterizzato le ultime stagioni. Serve necessariamente un rinnovamento alla super rosa dei campioni d’Inghilterra uscenti. I primi nomi dati in uscita sarebbero quelli del “Kun” Sergio Aguero e di David Silva, storici trascinatori dei successi dello scorso decennio. Al loro posto, potrebbero arrivare due pezzi da novanta. Il City è pronto a farsi avanti per Harry Kane, bomber del Tottenham, e Lautaro Martinez, attaccante dell’Inter. Un doppio colpo, che, per il momento resta solo nel piano teorico. Ma il progetto potrebbe realizzarsi già in estate.