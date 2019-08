Clamoroso: Bendtner potrebbe tornare in Italia, ma in Serie C

Clamorosa voce di mercato, quella riportata da CityNow. Secondo la testata di Reggio Calabria, l’ex attaccante della Juventus Nicklas Bendtner potrebbe infatti presto tornare a giocare in Italia, ma non in un club di Serie A, bensì in uno di C. Sarebbe proprio la Reggina ad aver messo nel mirino l’attaccante danese attualmente al Rosenborg, dove è arrivato nel 2017.

L’ambiziosa società calabrese avrebbe individuato nell’ex bianconero l’uomo giusto per far compiere il salto di qualità alla formazione di Mimmo Toscano, impegnata in un girone in cui la concorrenza, a partire da quella di Bari e Catania, si preannuncia quanto mai agguerrita.