Clamoroso Bruno Fernandes: trasferimento allo United a rischio

A volte certi amori sono destinati a far naufragare anche le trattative più impensabili. Pare essere il caso di Bruno Fernandes. Il fantasista dello Sporting Lisbona è stato accostato al Manchester United e l’accordo sembrava ormai cosa fatta. E invece, a sorpresa, il giocatore potrebbe bloccare tutto per rimanere in Portogallo. Lo riporta il Sun che cita anche le ultime dichiarazioni di Emanuel Ferro, componente dello staff tecnico, convinto che “Bruno non sia intenzionato ad andarsene”. Queste le parole incriminate: “Ci sarebbe molto da dire. La realtà è che in questo momento il giocatore non sembra deciso a lasciare il club per trasferirsi altrove”. Lo United trema.