Clamoroso dalla Spagna: Ibrahimovic offerto al Boca Juniors

Clamorosa indiscrezione di mercato proveniente dalla Spagna. Secondo quanto raccolto da AS, Zlatan Ibrahimovic, attualmente in forza ai Los Angeles Galaxy, club della Major League Soccer, potrebbe concludere la sua carriera in Argentina. Il suo procuratore Mino Raiola avrebbe infatti offerto lo svedese al Boca Juniors, con il presidente Daniel Angelici e il direttore sportivo Nicolas Burdisso che avrebbero già dato il proprio benestare all’operazione. L’arrivo di Ibra sarebbe un fattore determinante anche al di fuori del campo, con le elezioni presidenziali del club in programma infatti nel prossimo dicembre.

Al Boca, Ibrahimovic raggiungerebbe Daniele De Rossi, che è già volato in Argentina in estate dopo il doloroso addio alla Roma, club nel quale ha militato per ben diciotto stagioni.