Clamoroso, due club hanno un piano di mercato per rimettere assieme Messi e Neymar

Messi e Neymar potrebbero tornare a giocare assieme la prossima stagione. C’è un piano portato avanti da due club molto ricchi capaci di riunire i due assi del pallone. Si parte dal messaggio che ha lanciato il brasiliano del PSG dopo una brillante prestazione contro il Manchester United in Champions League, quando ha detto a ESPN: “Quello che voglio di più è giocare di nuovo con lui (Messi ndr) in modo da godermelo di nuovo in campo”. Non soddisfatto di questo, l’esterno brasiliano ha ulteriormente elogiato l’argentino: “Potrebbe giocare al mio posto, non ha problemi, di sicuro. Voglio giocare ancora con lui e sono sicuro che il prossimo anno dovremo riunirci”.

Difficile che il Barcellona possa realizzare il sogno di Neymar anche per l’abbassamento del monte stipendi e allora ecco che secondo quanto riporta Don Balon due club stanno predisponendo un piano di mercato per mettere assieme Messi e Neymar: il PSG e il Manchester City . Attualmente, sarebbero le uniche squadre con la capacità finanziaria importanti di ingaggiare giocatori di questa portata e pagare stipendi galattici. Le possibilità che i due migliori assi sudamericani si riuniscano di nuovo sono passate da zero a molto alte nel giro di pochi giorni.