Clamoroso Honda: si propone allo United via Twitter!

Il Manchester United non sta attraversando un momento semplice. I Red Devils hanno ottenuto 8 punti in sei partite: un bottino misero. In aiuto alla squadra inglese è arrivato Keisuke Honda. L’attaccante giapponese, ex Milan ed attualmente svincolato, ha contattato lo United via Twitter. Honda ha chiesto di poter trattare: “Non ho bisogno di soldi ma devo giocare con una grande squadra e un ottimo compagno di squadra.” Basterà per convincere il Manchester? Per il momento i Red Devils non hanno ancora risposto e difficilmente accetteranno la proposta del trentatreenne giapponese. Ma la speranza di Honda è davvero restia a morire.