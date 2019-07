Clamoroso Icardi, pazza idea Boca Juniors: “Burdisso ha parlato con Zanetti…”

Non solo Daniele De Rossi, il Boca Juniors sogna in grande e pensa, addirittura, a Mauro Icardi. Il bomber dell’Inter, separato in casa, è sul mercato. Juventus e Napoli sono i due club interessati al suo acquisto ma attenzione alla clamorosa pista argentina.

Intervistato da Radio Cooperativa, il presidente degli Xeneizes, Daniel Angelici ha parlato proprio del centravanti dell’Inter confessando di aver fatto un sondaggio attraverso il direttore sportivo Burdisso, nonché ex difensore nerazzurro.

CONTATTO – “Ho saputo che Burdisso ha parlato con Zanetti per conoscere la situazione. Vale la pena chiedere, non ci perdiamo nulla…”, ha detto il patron del Boca Juniors. La pista che porterebbe Icardi in Argentina sembra più una suggestione, ma il calciomercato potrebbe davvero sorprendere. I giornali argentini continuano a parlare di costo elevato per il cartellino del nerazzurro ma chissà quale futuro sarà riservato all’ex capitano dell’Inter.