Inter, un giocatore del Dortmund spinge per andare a Milano

Il calciomercato dell’Inter potrebbe iniziare con un botto che arriva direttamente dalla Germania. Proprio nei giorni successivi alla deludente prova contro il Sassuolo, Beppe Marotta prepara un colpo a sorpresa per i tifosi nerazzurri. Ma vediamo cosa sta succedendo.

DALLA GERMANIA CON FURORE

Il giocatore a cui è interessata la dirigenza interista arriva dal Borussia Dortmund, e andrebbe a rinforzare il comparto di esterni nerazzurro, che quest’anno ha avvertito qualche piccola crepa a causa dello scarso utilizzo di giocatori come Lazaro, poi ceduto in prestito al Newcastle, e all’incostanza di giocatori rodati come Young, acquistato nel corso del mercato di riparazione invernale.

UN EX GALACTICOS PER CONTE

Il giocatore in questione è Achraf Hakimi, terzino destro classe 1998, grande protagonista della stagione del Dortmund con 32 presenze condite da 5 gol e 10 assist. Il giocatore marocchino secondo indiscrezioni proveniente dalla Spagna starebbe spingendo per andare a Milano sponda nerazzurra, rifiutando qualsiasi altra direzione gli venga proposta. La trattativa è ancora agli albori e non sono da escludersi colpi di scena, ma in questo momento Hakimi e Milano sono più vicini di quanto si possa credere.