Clamoroso Piatek: potrebbe volare in una big spagnola

Rendimento tutt’altro che stratosferico, quello tenuto fin qui in stagione da Krzysztof Piatek. L’attaccante del Milan ha segnato appena quattro reti in campionato, delle quali ben tre dal dischetto. Malgrado questo, tuttavia, il polacco continua ad avere grandi estimatori sparsi per tutta Europa. In particolare, ad averlo messo nel mirino sarebbe l’Atletico Madrid, alla ricerca di un rinforzo per il proprio reparto offensivo. Quello di Piatek sarebbe un nome particolarmente gradito dal tecnico Diego Simeone, pronto a scommettere sull’ex bomber del Genoa.

