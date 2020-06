Clamoroso Thiago Silva: può tornare in Italia. Contatti con un club

Dopo otto lunghe stagioni le strade di Thiago Silva e del Paris Saint-Germain si separeranno. Il club francese, infatti, non ha voluto rinnovare il contratto al difensore brasiliano. Il giocatore rimarrà svincolato e potrà trovare una nuova squadra liberamente. L’ex centrale difensivo del Milan sembra avere le idee chiare: niente ritorno in Brasile o in Sud America, ma permanenza in Europa. Secondo quanto riportato da Sky Sport, Thiago Silva avrebbe dato la sua disponibilità per una seconda avventura in Serie A, stavolta alla Fiorentina, dove troverebbe l’ex Bayern Monaco Franck Ribery. Ora resta da capire se si troverà l’accordo per un trasferimento a dir poco clamoroso.