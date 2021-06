Tottenham, salta Fonseca: Gattuso in pole

Al fotofinish, Fonseca non siederà sulla panchina del Tottenham: proposto Gattuso

Ha del clamoroso ciò che è successo in quel di Firenze. La Fiorentina ha infatti ufficializzato la separazione da Gennaro Gattuso, ancora prima di iniziare la prossima stagione. Alla base della rottura ci sarebbero state delle divergenze insanabili in ottica mercato, soprattutto per una serie di obiettivi proposti dal super agente Jorge Mendes, che cura gli interessi proprio dell’ex Napoli. L’evento ha scatenato un piccolo domino di panchine, o quasi. Perché il promesso sposo del Tottenham Paulo Fonseca non sbarcherà a Londra, ed è il primo indiziato per il dopo Gattuso, vicino proprio agli Spurs.