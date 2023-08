Coda, colpo di scena: addio al Genoa ma Sampdoria beffata dalla Cremonese

Prima solo un'idea , poi l'affare praticamente fatto . Ma come spesso capita nel calciomercato , senza la firma tutto può succedere. Stiamo parlando del caso Massimo Coda che dirà addio al Genoa ma non andrà a firmare per la Sampdoria che sembrava aver ormai chiuso l'affare.

Come riportato da Il Secolo XIX, infatti, "manca solo l'annuncio ufficiale ma la trattativa ormai è praticamente definita". Coda lascia Genova e il Genoa ed è pronto ad una nuova esperienza con la maglia della Cremonese. Il club lombardo ha superato la Sampdoria, mettendo sul piatto anche garanzie per un altro anno di contratto al centravanti. Nelle prossime ore è prevista la fumata bianca decisiva. Nel Grifone restano in uscita anche Puscas, Pajac e Parigini. Per la Sampdoria una beffa incredibile dato che anche Pirlo si era sbilanciato parlando del centravanti e del suo possibile arrivo.