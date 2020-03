Colpo Chelsea: beffati Inter e Juventus per un giovane talento finlandese

Le squadre sono già all’opera per costruire il proprio futuro. Non solo si lavora per costruire le formazioni dell’anno prossimo, ma anche per anticipare le rivali e acquistare i gioielli del domani. Si spiega anche così la lotta serratissima tra Chelsea, Juventus e Inter per Jimi Tauriainen, talentuoso sedicenne finlandese proveniente dall’HJK Helsinki. A spuntarla sono stati i Blues che hanno acquistato il giovanissimo esterno destro, assicurandosi le sue prestazioni per le prossime tre stagioni. Il giocatore è considerato estremamente valido sui calci piazzati. Tauriainen viene da una famiglia di calciatori: il padre Pasi ha indossato la maglia della Finlandia, mentre il fratello maggiore Julian, più grande di due anni, milita nel Friburgo. Per Jimi sei presenze nelle giovanili della Nazionale finnica, con quattro reti.