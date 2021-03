Coman-Bayern Monaco, è braccio di ferro: stop alle trattative sul rinnovo. E il Manchester United…

Neppure il successo nel super classico di Germania contro il Borussia Dortmund è servito al Bayern Monaco e a Kingsley Coman per trovare un punto d’incontro per il rinnovo di contratto. Da tempo i rumors sul futuro del francese ex Juventus si susseguono e, stando a quanto riporta Kicker, ad oggi le parti sono distanti.

Il media tedesco è sicuro che le trattative per il rinnovo del contratto del giocatore si siano interrotte bruscamente. Al momento l’accordo tra il calciatore classe 1996 e la società è fino al 2023 ma il club di Monaco di Baviera vorrebbe portarlo fino al 2026. Per ora, però, Coman avrebbe rifiutato una prima offerta del club anche stuzzicato, probabilmente, dall’interesse di una big inglese: il Manchester United.