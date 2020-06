Coman, l’ultima pazza idea di mercato di Guardiola per il suo Manchester City…

Potrebbe essere in terra inglese il futuro di Kingsley Coman. Stando ai rumors che arrivano dalla Francia, infatti, Pep Guardiola, manager del Manchester City, starebbe pensando al giocatore del Bayern Monaco per la sua squadra.

Coman, l’ultima idea di Guardiola

Il tecnico catalano starebbe cercando elementi per rinforzare il proprio organico per la prossima stagione. Secondo quanto riporta Footmercato.net, il Manchester City avrebbe sondato il terreno proprio per Kingsley Coman. L’esterno d’attacco offensivo del Bayern Monaco avrebbe risposto negativamente ma non è detto che possano esserci altri assalti. In alternativa, un altro pezzo pregiato del club tedesco, Thiago Alcantara, potrebbe rientrare in un’altra operazione. Il centrocampista, infatti, ha comunicato in precedenza la sua intenzione di andare altrove e chissà che non possa riabbracciare proprio Guardiola…