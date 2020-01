Contatti Atletico-PSG per Cavani: le ultime sulla trattativa

L’Atletico Madrid fa sul serio per Edinson Cavani. L’attaccante uruguaiano è il grande sogno di Diego Simeone, che sta facendo di tutto per portarlo nella capitale spagnola, dalla parte dei colchoneros. Per accontentare il proprio tecnico i dirigenti del club madrileno si sono fatti avanti, arrivando anche a Parigi per trattare con il Paris Saint-Germain, squadra detentrice del cartellino del Matador. Tuttavia, secondo quanto riportato da AS, Cavani non dovrebbe muoversi in direzione Spagna. Infatti, l’intenzione del PSG è quella di trattenere il proprio bomber, a meno di clamorose offerte che, per il momento, non pervengono.