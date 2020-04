Conte e Mourinho alleati speciali sul mercato: la mossa tra Inter e Tottenham

Antonio Conte e José Mourinho, presente e passato dell’Inter che, in questo momento, potrebbero ‘allearsi’ per chiudere un’importante trattiva sul mercato. Come noto il futuro di Diego Godin pare essere lontano da Milano. Dopo appena una stagione il centrale non ha convinto e starebbe pensando all’addio, direzione Premier League. Lo stesso discorso, col tragitto inverso, potrebbe esserre fatto per Jan Vertonghen. Il belga del Tottenham pensa al futuro e starebbe scegliendo se tornare all’Ajax o accettare l’offerta nerazzurra per proseguire una carriera ad alto livello.

In quest’ottica, Conte e Mourinho sarebbero alleati per portare un vantaggio ai rispettivi club. Godin in maglia Spurs e Vertonghen in nerazzurro. L’idea di uno scambio potrebbe non essere poi così impossibile visti anche i rapporti instaurati dall’affare Eriksen.