Conte e Paratici di nuovo assieme? Il Tottenham sogna il doppio colpo

Dopo tre anni alla Juve, Conte e Paratici potrebbero tornare a lavorare assieme al Tottenham

Il calcio unisce e separa. A volte fa rincontrare strade che si erano separate in passato, vedere Carlo Ancelotti al Real Madrid, per esempio. A volte può riproporre team vincenti in nuovi contesti. Come può succedere a Londra, sponda Tottenham , che corteggia sia Antonio Conte che Fabio Paratici , che assieme nel triennio juventino 2011-2014 conquistarono 3 scudetti e 2 Supercoppe Italiane.

L’ex tecnico dell’Inter è stato inserito nella short list degli Spurs per prendere le redini della panchina, anche se attualmente permane distanza tra domanda e offerta. Come riporta Sky Sport, la forbice è di circa 3 milioni di euro, che gli inglesi dovranno eventualmente colmare se vorranno puntare sull'ex nerazzurro. In attesa di scoprire il futuro di Mauricio Pochettino al Paris Saint-Germain, altro cavallo di ritorno in lizza. Nel frattempo, il Tottenham conta di avere una risposta entro l’inizio della settimana prossima da Fabio Paratici, che ha da poco risolto il contratto con la Juve. Nel caso si celebrassero entrambi i matrimoni, i due si ritroverebbero di nuovo a lavorare assieme, per risollevare le sorti di un club reduce da una stagione negativa.