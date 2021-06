Conte già parla da tecnico del Tottenham: “Kane uno dei migliori al mondo”

Conte sta per firmare con gli Hotspur

L'ex allenatore dell'Inter Antonio Conte, è sempre più vicino al Tottenham dopo che quasi tutte le panchine importanti sono state occupate. Sfumata la panchina del Real, in stand by quella del Psg (con Pochettino che vorrebbe la risoluzione del contratto, ma Leonardo gli ha ricordato che ci sono altri due anni di contratto), resta la pista inglese, dove Conte ha già vinto la Premier al primo colpo col Chelsea, nel 2017. Le parti sono entrate in contatto nei giorni scorsi e si stanno avvicinando, malgrado una distanza iniziale di 3 milioni tra domanda e offerta.

KANE - E il tecnico campione d'Italia con i nerazzurri, ha parlato già degli Hotspur e quali sono i calciatori più affidabili per il suo progetto futuro. Conte infatti ha elogiato l'attaccante Harry Kane come a impedire una sua cessione anche a cifre importanti. "Il Tottenham è davvero una buona squadra se riesce a tenere tutti i giocatori -ha sottolineato Conte -. Per me, Kane è ora uno dei migliori attaccanti a mondo. Se dovessi comprare un attaccante, sceglierei lui. È forte fisicamente, bravo con e senza palla. Kane è un giocatore a tutti gli effetti. È uno dei migliori attaccanti del mondo. Vale almeno 100 milioni perchè è un degno attaccante ", riporta The Guardian.