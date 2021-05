Conte verso il Real Madrid: contatti con Florentino Perez

Dalla Spagna ne sono sicuri: Conte sarebbe molto vicino al Real Madrid, contatti con Florentino Perez

Come un fulmine in un cielo nuvoloso, Antonio Conte ha lasciato l’Inter , che gli ha riconosciuto una lauta buonuscita dopo le divergenze sulla programmazione futura. L’ad Marotta e il ds Ausilio si sono rimboccati le maniche e, a stretto giro di posta, hanno chiuso per Simone Inzaghi , per il quale manca solo l’ufficialità di rito.

Nel frattempo, per l’ormai ex tecnico nerazzurro si sono aperte le porte del mercato, con Real Madrid (che ha appena salutato Zidane) e Tottenham opzioni papabili per la prossima stagione. La strada verso la Spagna sembra quella più accreditata. El Chiringuito, da sempre vicino alle vicende della Merengues, ha affermato che il Real Madrid è in pole per Conte e che lui stesso vuole prendere le redini della panchina. Il tecnico salentino avrebbe avviato i contatti con Florentino Perez, presidente dei Blancos, tramite il suo fratello-agente: altro che periodo di sosta, Conte è pronto a ripartire a mille da una delle panchine più ambite al mondo, quella del Real.