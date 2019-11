Corsa a Ibrahimovic: fra Milan e Bologna spunta… il Tottenham di Mourinho

Attenzione, Milan. Attenzione, Bologna. Il futuro di Zlatan Ibrahimovic potrebbe ancora incrociare José Mourinho, come ai tempi dell’Inter prima e del Manchester United poi. E quindi, svanirebbe il sogno di rivedere l’attaccante svedese, archiviata l’esperienza statunitense, nel nostro campionato di Serie A. Fra i due vincenti scorre buon sangue, sono molto simili anche come personalità, e per questo non è da escludere che Ibra raggiunga il portoghese al Tottenham, squadra appena ereditata da Pochettino, con vista sulla Champions League. I rossoneri hanno già avviato una trattativa per ingaggiarlo, ma è chiaro che la disponibilità degli Spurs sia diversa, per questo Raiola dovrà avere a che fare anche con la formazione londinese. Così, almeno, secondo le ultime indiscrezioni.