Courtois-Hoffenheim, accordo mancato… per colpa della scuola!

Studiare è importante. Lo raccomandano i genitori ai ragazzi meno predisposti ad applicarsi a scuola. Eppure il rendimento dell’alunno può fare la differenza non solo in ambito scolastico, ma addirittura in sede di mercato nel calcio. E’ quanto è accaduto a Thibaut Courtois, vicinissimo al trasferimento all’Hoffenheim nel 2011. Un accordo mancato a causa dei problemi del portiere belga a scuola. Lo ha rivelato l’ex capo delle relazioni internazionali e dello scouting del club, Ernst Tanner a DAZN Germania: “Nell’estate 2011 si verificò una strana situazione nel mercato dei portieri: Casteels e Courtois erano dei talenti del Genk e in quel periodo si susseguirono molte voci, in particolare quelle su Thibaut che risalivano all’anno prima. I suoi genitori volevano che si diplomasse e che non ci fossero dei cambiamenti prima di quel momento. Il ragazzo aveva anche dei problemi a scuola e per questo il trasferimento non si concretizzò”. Un colpo di scena che ha segnato la carriera di Courtois e la storia dell’Hoffenheim.