Coutinho, addio al Barcellona? Il Liverpool tifa per la permanenza!

Si avvicina il mercato estivo e uno dei profili più attesi e ricercati è quello di Philippe Coutinho. Il fantasista brasiliano, arrivato in Catalogna nel gennaio 2018, non è riuscito a lasciare il segno al Barcellona. In questa stagione è stato girato in prestito al Bayern Monaco e verosimilmente dovrebbe lasciare definitivamente la Catalogna. Sulle sue tracce ci sono Chelsea e Manchester United pronti a farsi avanti, ma tra le inglesi c’è anche chi va controcorrente. E’ il caso del Liverpool che spera nella permanenza di Coutinho a Barcellona. Non è crudeltà dei Reds nei confronti del loro ex giocatore, ma un calcolo preciso: qualora il brasiliano riuscisse a rimanere per un’altra stagione, totalizzando almeno 24 presenze, la formazione di Jurgen Klopp incasserebbe 17,5 milioni di sterline. Un bonus ulteriore da sfruttare nell’affare di due anni fa.