Coutinho, anche l’Everton si fa avanti: Ancelotti sfida due club

Sembra sempre più improbabile che Philippe Coutinho possa continuare la sua avventura al Barcellona. L’attaccante brasiliano, arrivato dal Liverpool nel gennaio 2018, non è riuscito a inserirsi nei meccanismi di gioco dei Blaugrana e in questa stagione è stato ceduto a titolo temporaneo al Bayern Monaco. Difficile che i bavaresi possano riscattarlo. Prende quota l’ipotesi Premier League. Secondo quanto riportato dal Mundo Deportivo, infatti, sarebbero in agguato due nuovi pretendenti. Si tratta dell’ambizioso Newcastle e dell’Everton di Carlo Ancelotti, due formazioni pronte a diventare outsider molto interessanti nel campionato inglese. In pole position, però, resta il Chelsea che nelle scorse settimane aveva effettuato più di un sondaggio per Coutinho.