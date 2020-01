Coutinho, clamoroso ritorno al Barcellona: il Bayern Monaco lo scarica già a gennaio

Potrebbe esserci un clamoroso ritorno al Barcellona. Philippe Coutinho, brasiliano in prestito al Bayern Monaco, potrebbe vestire di nuovo e immediatamente, la maglia blaugrana.

Il calciatore, passato in Germania in prestito, non ha convinto e i tedeschi che, secondo Catalunya Radio, avrebbero intenzione di scaricarlo il prima possibile. Coutinho, quindi, potrebbe tornare incredibilmente al Barcellona già in questa finestra di mercato invernale. A 27 anni il classe 1992 deve ritrovare lo smalto dei tempi di Liverpool che lo aveva portato proprio al trasferimento in Catalogna. La necessità di un attaccante in casa blaugrana potrebbe essere parzialmente risolta con il ritorno del brasiliano, pur non trattandosi di un ‘numero 9’.