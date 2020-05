Coutinho, destinazione Premier League: spunta l’Arsenal

Lo ha annunciato nelle scorse ore il CEO del Bayern Monaco Rummenigge: il futuro di Philippe Coutinho non sarà in Germania. Troppi i 120 milioni stabiliti nell’accordo con il Barcellona. I tedeschi si tirano indietro e il brasiliano farà ritorno in blaugrana.

Ma sarà una ritorno per poco tempo, dato che la dirigenza catalana non pare voler puntare ancora sull’ex Inter e Liverpool. Infatti, per Coutinho, sembra sempre più probabile un futuro in Premier League unico vero campionato in cui dimostrò a pieno le sue doti. Non solo Chelsea ed Everton, adesso pare che ci sia anche il forte interesse dell’Arsenal. Secondo quanto riportato Le10sport, il club londinese ha cercato di capire se ci sono le possibilità di ingaggiare il brasiliano. Al momento non ci sono trattative concrete, ma i Gunners hanno iniziato a muoversi in vista della prossima sessione di mercato.