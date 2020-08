Coutinho, dopo la stagione complicata al Bayern potrebbero aprirsi le porte della Premier

Il futuro di Coutinho potrebbe avere nuovi risvolti. Lo abbiamo visto giocare in Italia, sponda interista, per poi vederlo spiccare il volo nel Liverpool fino ad arrivare al Barcellona. Poi la difficile esperienza bavarese, adesso il futuro del brasiliano potrebbe essere in Premier.

IL FUTURO

Una stagione in prestito al Bayern condizionata da diversi problemi, per Coutinho adesso potrebbero aprirsi le porte inglesi. Secondo Sky Sports UK, il fantasista brasiliano è corteggiato da Tottenham, Leicester e Chelsea, anche se ad essere in vantaggio sembrano proprio gli Spurs.