Coutinho, il retroscena: si è proposto al Liverpool

Philippe Coutinho cerca squadra. Dopo le parole dei dirigenti del Bayern Monaco che hanno annunciato di non voler riscattare il brasiliano dal Barcellona, il gioiellino anche ex Inter starebbe valutando alcune ipotesi per il suo futuro.

Una di queste, secondo le ultime indiscrezioni del Sunday World, lo porterebbe al Liverpool dove, di fatto, è diventato grande. Coutinho, tramite il suo agente Kia Joorabchian, si sarebbe offerto alla società Reds optando anche per una riduzione dello stipendio pur di fare in modo che l’operazione andasse a buon fine. Da quanto si apprende, però, il suo tentativo sarebbe fallito con il Liverpool che avrebbe escluso questa possibilità. Il brasiliano tornerà al Barcellona e valuterà nuove piste possibili.