Coutinho, l’agente: “Futuro? Vorrebbe tornare in Premier League…”

Ancora un’incognita il futuro di Philippe Coutinho. Il fantasista difficilmente verrà riscattato dal Bayern Monaco al termine della stagione, facendo così ritorno al Barcellona, club proprietario del suo cartellino. Il brasiliano, però, non rientra nei piani dei blaugrana, che potrebbero optare per una nuova cessione del giocatore. Di quel che sarà il destino dell’ex interista, ha parlato a Sky Sport il suo agente Kia Joorabchian.

FUTURO – “Non è certo un segreto che io sia un tifoso dell’Arsenal, ma non ho preferenze per i miei assistiti. Philippe si è sempre divertito a giocare in Premier League, gli piacerebbe tornare in Inghilterra”.

COUTINHO, CI PROVA ANCHE IL CHELSEA