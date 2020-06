Coutinho, l’agente strizza l’occhio alla Premier: “Era felice al Liverpool…”

Quale futuro per Philippe Coutinho? Il giocatore brasiliano non rimarrà al Bayern Monaco e farà ritorno al Barcellona, squadra che ne detiene il cartellino. Purtroppo, però, l’ex Inter e Liverpool non pare rientrare nei piani dei catalani che dovranno trovargli un’altra sistemazione.

Tanti i rumors di mercato sul giocatore e, adesso, anche qualcosa in più che lo vedrebbe di ritorno nel massimo campionato inglese. L’agente di Coutinho, parlando a talkSport ha ammesso: “Stiamo aspettando che questa stagione volga al termine e poi parlaremo di futuro”, ha detto Kia Joorabchian. “Ho sempre detto che Philippe ama la Premier League e che si è sempre divertito in terra inglese. Al Liverpool era felice e stava bene. Se ci sarà l’occasione di tornare in Premier, sicuramente ci penserà”.