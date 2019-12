Coutinho, nostalgia della Premier League: ecco dove può andare la prossima stagione

Philippe Coutinho potrebbe tornare in Premier League. Il brasiliano, attualmente in prestito al Bayern Monaco, vive una situazione piuttosto controversa. Acquistato dal Barcellona non è mai riuscito a far vedere le sue doti interamente, ecco il perché dell’esperienza in Germania.

Momento, quello in Bundesliga, abbastanza positivo anche se molti sono i dubbi sul suo futuro. Mundo Deportivo, che viene citato dal Mirror, non ha dubbi: il trequartista ha nostalgia della Premier League, unico campionato dove Coutinho ha brillato quando vestiva la maglia del Liverpool. Ecco perché, i recenti rumors di corteggiamento da parte di Chelsea, Tottenham e Manchester United portano a pensare ad una stagione, la prossima, nuovamente in terra inglese per il brasiliano.