Coutinho, parla l’agente: “Difficilmente firmerà per un club rivale del Liverpool…”

Accostato prima al Manchester United, poi all’Arsenal. L’estate di Philippe Coutinho continua a tenere banco, il talento brasiliano è in uscita dal Barcellona e si sta cercando una nuova sistemazione, ma è difficile per i costi di cartellino e ingaggio. Anche il Liverpool, che già è stato casa sua per cinque anni, aveva sondato il terreno, ma poi se ne è tirato fuori. A proposito del futuro del classe 1992 ha parlato il suo agente Kia Joorabchian ai microfoni di TalkSport: “Il Manchester United è una grande squadra, ho giocatori che sono lì e nutro grand rispetto, ma per Coutinho sarebbe un trasferimento praticamente impossibile – ha detto il procuratore, elencandone le ragioni -: è affascinato ancora dal Liverpool, per lui sarebbe difficile giocare per una squadra rivale. Con i Reds ebbe un periodo fantastico”. Per questo resta aperta più che mai la pista Paris Saint-Germain, una delle poche che può permettersi certe cifre.