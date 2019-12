Coutinho, Premier League nel futuro: il Chelsea ci proverà se il Bayern Monaco…

Potrebbe esserci di nuovo la Premier League nel futuro di Philippe Coutinho. Il Chelsea vuole inserirsi per riportare in terra inglese il brasiliano. Come riporta El Desmarque, i Blues sarebbero infatti pronti ad acquistare il talento brasiliano dal Barcellona nel caso in cui il Bayern Monaco, suo attual club, non dovesse esercitare il suo diritto di riscatto a fine stagione. L’ex Inter, quest’anno, finora ha collezionato 22 presenze con 7 gol e 7 assist in Germania. Per Coutinho sarebbe, quindi, un ritorno in Inghilterra, dove con la maglia del Liverpool aveva mostrato in modo eccezionale le sue qualità migliori, cosa che poi non è riuscito a replicare in Catalogna.