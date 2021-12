Coutinho pronto a tornare in Premier League

Il brasiliano piace all'Arsenal

Possibile ritorno in Premier League per Philippe Coutinho . L'ex giocatore anche dell'Inter, dopo essere diventato uno dei giocatori più importanti del panorama calcistico europeo e mondiale con la maglia del Liverpool, si è un po' perso con diversi prestiti tra Bayern Monaco e Barcellona. Adesso, il brasiliano ha voglia di tornare protagonista e ritagliarsi il giusto spazio in un club che possa appunto rivederlo spiccare il volo.

In tal senso, pare impossibile riuscire in tale intento con la maglia dei catalano e secondo quanto riportato dal Daily Star, infatti, l'entourage del giocatore starebbe pensando ad un ritorno in Premier League, dove appunto era "diventato grande". Nelle ultime ore chi si occupa degli interessi di Coutinho si sarebbe recato a Londra per trattare con l'Arsenal per il trasferimento del brasiliano. I Gunners, alle prese con i problemi legati ad Aubameyang e le difficoltà a rinnovare il contrato di Lacazette, avranno bisogno di un giocatore nel reparto avanzato e Coutinho potrebbe fare al caso loro.