Coutinho, rebus futuro: “Torno al Barcellona ma non so se giocherò con loro”

Da una parte la grande gioia di aver vinto la Champions League col Bayern Monaco, dall’altra l’incertezza per il suo futuro. Philippe Coutinho vive un momento molto particolare. Il brasiliano è di proprietà del Barcellona e farà ritorno in blaugrana ora che è finita la stagione 2019-2020. Al termine del match vinto in finale di Coppa contro il Psg, il trequartista ex anche di Liverpool e Inter ha commentato le sue intenzioni per la prossima annata.



Coutinho: “Voglio grande stagione ma non so se sarà a Barcellona”

“Non ho pensato molto alla prossima stagione ancora”, ha esordito Coutinho subito dopo il trionfo in Champions League. “Sicuramente adesso devo tornare a Barcellona e il mio obiettivo è quello di lavorare molto duramente per avere una grande annata. Se giocherò per il Barcellona oppure no? Questo non lo so. Non so dove sarò. L’unica cosa certa è che devo tornare indietro”. Il brasiliano è stato protagonista soprattutto dell’ultima fase di stagione del Bayern Monaco con la quale ha messo a segno anche due reti proprio ai blaugrana nei quarti di finale quando i bavaresi hanno battuto i catalani per 8-2.



INCIDENTE PICCANTE PER LA COMPAGNA DI UN CALCIATORE