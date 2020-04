Coutinho verso l’addio al Barcellona: due pretendenti per l’ex Inter

Non sembra esserci il Barcellona nel futuro di Philippe Coutinho. L’attaccante brasiliano ex Liverpool era arrivato con grandi aspettative nel gennaio 2018, ma non è riuscito a lasciare il segno e nell’ultima stagione ha dovuto cercare gloria al Bayern Monaco con la formula del prestito secco. La stessa sorte potrebbe toccargli al termine di questa annata. Il brasiliano non rientra nei piani dei Blaugrana, ma ha diversi estimatori. Infatti, secondo quanto riportato dal Sun, sarebbe in atto un vero e proprio derby di mercato tra Arsenal e Chelsea per avere Coutinho in squadra nella prossima stagione. I due club londinesi starebbero valutando la strategia per convincere il Barcellona a privarsi del suo giocatore. Si potrebbe ricorrere al prestito secco, ma non si esclude il pagamento dei 75 milioni di sterline richiesti dai catalani.