Coutinho vicino all’addio al Barcellona: accordo vicino con un club

L’avventura di Philippe Coutinho al Barcellona non è mai decollata. Il brasiliano, arrivato dal Liverpool nel gennaio 2018 con grandi aspettative, non è riuscito a inserirsi con successo negli schemi dei blaugrana, venendo schierato spesso in una posizione “ibrida”, facendo da anello di congiunzione tra il centrocampo e l’attacco. In estate il passaggio in prestito al Bayern Monaco, che lo ha riportato su ottimi livelli. Difficilmente però i bavaresi decideranno di acquistarlo a titolo definitivo.

RITORNO – Secondo quanto riportato da Sport, Coutinho potrebbe fare ritorno in un campionato conosciuto: la Premier League. L’ex Liverpool tornerebbe in Inghilterra, ma stavolta accasandosi con il Chelsea. Sembra tutto fatto per l’accordo con i Blues, che dovrebbero versare una cifra di 90 milioni di euro, consentendo ai blaugrana di limitare i danni dopo l’acquisto a 120 milioni di due anni fa.